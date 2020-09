Paysandu: Hélio dos Anjos evita analisar postura do Remo e frisa: ‘A decisão passa pelo primeiro jogo’

O técnico bicolor disse que o time está pronto e escalado. Ele também refutou a ideia de um primeiro jogo da final do estadual sem emoção

O técnico Hélio dos Anjos comanda o Paysandu em mais um clássico. E o treinador não tem nenhuma dúvida quanto a escalação do time para enfrentar o Remo no primeiro jogo da final do Parazão, marcada para amanhã, às 20 horas, no Mangueirão. Foi o que ele contou na coletiva realizada nesta terça-feira (1º). Claro, sem revelar quem serão os escolhidos.

“Nós temos a equipe. Eu coloquei na minha cabeça a equipe que ia jogar já no domingo, em Manaus. A gente dentro do meu pensamento e noite mal dormida, mas bem trabalhada, acabei definindo. Fizemos treinamento ontem na parte especifica. O grupo de jogo de Manaus continuou regenerando e agora à tarde definimos na prática e a noite eu falo a equipe para meus atletas que vai iniciar o clássico. Mas na minha cabeça já está tudo definido”, garantiu Hélio dos Anjos.

O técnico Hélio dos Anjos preferiu não fazer uma análise direta do adversário. Durante a coletiva, resolveu apenas ressaltar que será uma boa e, ao mesmo tempo, difícil partida.

“Eu não quero falar nada do Remo. Acredito que vamos ter um bom jogo”, comentou.

Quando se trata do Paysandu, o treinador fez todas as colocações possíveis. E uma delas foi sobre a postura do Paysandu para enfrentar o Remo.

“Nós temos uma filosofia de jogo. Nós temos nosso modelo. Falasse muito em ter um modelo. E não vamos abrir mão de uma situação que temos desde que aqui chegamos. Os cuidados são necessários em função da qualidade do adversário. Mas também sabemos que o adversário vai ter todas as atenções com modelo de jogo e capacidade. A decisão passa muito pelo primeiro jogo e vamos estar preparados para fazer um bom jogo”, afirmou Hélio dos Anjos.

Para quem espera um primeiro confronto da final do Parazão fraco ou sem nenhuma emoção, Hélios dos Anjos garante que não será assim.

“Eu não vejo dessa forma. São duas equipes hoje em busca de um título. E eu sei que um título daqui a pouco só com acidente ou catástrofe que pode ser definido na primeira partida. Catástrofe que eu falo é de jogo. Não acredito nisso porque se trata de um clássico tão disputado e aguerrido. E envolvendo um título de um campeonato importantíssimo. Eu espero que nós tenhamos dois ótimos jogos. Tanto para quem joga quanto para quem vai assistir”, completou.

Esse será o primeiro Re-Pa da história sem torcida. E o técnico Hélio dos Anjos frisou que vai fazer falta, mas é preciso pensar no bem comum.

“É o pior de todo esse momento. Sei que são duas torcidas altamente participativas. Torcidas que carregam as estruturas e comparecem ao campo de jogo. Mas é a vida. Tem coisas mais importantes no momento do que os campos com torcedores. Mas eu gostaria muito que tivesse as duas torcidas em campo. Porque no Pará o clássico acende muito em função da massa das duas torcidas”, avaliou.

Leia outros trechos da entrevista de Hélio dos Anjos:

Por serem jogos decisivos, Remo e Paysandu podem jogar diferente do habitual?

A conotação de clássico é diferente independente de estar em um campeonato de regularidade como também em um momento de decisão como nesse caso. É jogo diferente. Não que a gente trate a divisão C de outra forma. Mas é clássico. É um jogo que se não tivéssemos a pandemia a cidade estaria mexida. Os torcedores estariam na rua. Os torcedores estavam empolgados. Independente de resultados anteriores. Naturalmente é isso que eu espero. Muita qualidade no jogo e muita dificuldade por parte do adversário

Retrospectos positivos trazem vantagem?

Nenhum. Futebol não tem passado. O que se ganha hoje, amanhã de manhã não vale nada. E isso está escrito. Eu mesmo estou sentindo na pele. Não vejo vantagem nenhuma. De não ter perdido jogos para o Remo. São duas equipes que tem condição de vencer o jogo.

Qual a diferença entre a final contra o Náutico, pela Série C, e o Cuiabá, pela Copa Verde, para o jogo contra o Remo?

Os outros dois jogos não eram clássicos. Mas nós fizemos um clássico antes dessas decisões. Que deu conotação o que é o verdadeiro clássico entre Remo e Paysandu. Nós não fomos piores em nenhuma decisão que tivemos sob meu comando. Lamentamos a forma que perdemos e isso acarreta inclusive uma insegurança no torcedor, algo natural. Mas futebol é hoje. Futebol é momento e eu não penso que tenha vantagem por não termos perdido nenhum clássico.

Teve algum trabalho emocional com o elenco?

A parte motivacional não resolve os problemas de imediato. Um trabalho com psicólogo, acompanhamento, definir perfil psicológico de grupo e individual, tem uma importância grande. Mas a simples questão de uma palestra, de isso ou aquilo, para mim não traz o resultado. A parte emocional é o prazer de fazer o jogo, de disputar um título e de estar em um clube grande como o Paysandu.

Alguma mudança no modelo de jogo?

Meu time está escalado. Nós não competimos bem contra o Manaus e não fomos bem tecnicamente em nenhum quesito muito importante da minha equipe que é a característica da minha equipe: mobilidade e ofensividade. Nós não tivemos criação. Tivemos alguns problemas na parte de criatividade do jogo. Isso que eu lamentei. E a mudança tem que ocorrer em função de que você tem que jogar muito mais do que temos jogado para vencer esse forte adversário nosso.