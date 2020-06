Paysandu instala cabine de higienização na entrada do estádio da Curuzu

Próximo de retornar às atividades no Estádio da Curuzu, a diretoria do Paysandu anunciou mais um novidade que será usada pelo clube no combate ao novo coronavírus.

“Pensando na segurança de funcionários, atletas e comissão técnica, o Paysandu adquiriu essa cabine de higienização que vai nos ajudar na chegada da Curuzu, na hora de fazer a triagem para iniciar os trabalhos, todo mundo vai passar, respeitando o distanciamento e as demais regras protocoladas no nosso documento interno”, diz o médico do clube, Edilson Andrade.

Ele explica ainda que a cabine é só uma das ações implementadas pelo clube no estádio para prevenir a proliferação do vírus entre atletas, funcionários e comissão técnica.

“Além disso, a cabine é mais uma medida que vai nos ajudar na segurança do dia a dia de treinos. Estamos usando referência de grandes clubes da Série A e de fora do Brasil que escalaram este equipamento para somar na segurança de seus funcionários”.

“Ao chegar na Curuzu, a pessoa passa pela triagem e pela cabine, de onde vai sair um elemento químico e higienizar toda a superfície corpórea da pessoa. A partir daí a pessoa é considerada mais segura para trabalhar, além das outras medidas de segurança que estão sendo implantadas no clube”, explica o médico bicolor.

A reapresentação dos jogadores na Curuzu estava marcada para esta segunda-feira, 21, para os testes clínicos. Porém, pela manhã o clube comunicou que isso deverá ser feito apenas na quarta-feira, 24.