Paysandu: Itamar Schulle aprova limitação na troca de técnico: ‘Deveria ter acontecido bem antes’

O treinador falou sobre a limitação aprovada para as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro

As Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de 2021 terão limite para trocar de técnico. A medida foi aprovada na semana passada nas reuniões dos conselhos técnicos das competições. O técnico do Paysandu, Itamar Schulle, aprovou a medida e disse que será benéfica para clubes e treinadores. O Paysandu votou a favor da proposta junto com os outros 19 clubes da Série C. Ele falou sobre o assunto durante a coletiva realizada nesta quinta-feira (1º).

“Eu vejo que, em primeiro lugar, passa a ser bom para o clube e depois para o treinador. Aumenta a responsabilidade para o treinador. E para o clube aumenta muitas coisas beneficamente. Porque o clube tem que avaliar qual profissional vai contratar, qual o perfil e aí fazer a contratação. Aumenta a responsabilidade porque sabe daquilo que ele tem e o que precisa fazer para o clube.”, afirmou o treinador.

Segundo Itamar, a medida é um incentivo a mais para os treinadores.

“Isso só dá para nós mais motivação para trabalhar como todos nós trabalhamos. Os números dizem que mudança de treinadores, como ocorriam durante o campeonato com quatro treinadores em um clube no ano, era totalmente errado. Quando tá organizando sai e entra outro. Quem tem prejuízo é o próprio clube. E eles vão ter parâmetro para contratar. Para os treinadores é importante porque a gente sabe que, quando está sendo contratado por uma equipe, entre várias opções, escolheu aquele profissional. Então isso aumenta nossa responsabilidade. E é benéfico para nós treinadores, que tanto falávamos e pedíamos. Para mim deveria ter acontecido bem antes e agora aconteceu. Vai ser bom para nós e os clubes também vão ganhar”, comentou.

Entenda o caso

A limitação na troca de técnico prevê que cada time só poderá ter dois treinadores ao longo do torneio. Ao mesmo tempo, cada técnico só poderá treinar dois times diferentes. Esse tipo de limitação não existia em edições anteriores. Isso significa que cada clube só pode demitir técnico uma vez. E cada treinador só pode pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda, não pode mais treinar na mesma competição.

Caso uma equipe demita o treinador pela segunda vez, ela só poderá efetivar no cargo um outro profissional que já seja funcionário do clube com no mínimo seis meses de casa.