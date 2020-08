Paysandu joga mal e perde por 2 a 1 para o Manaus na Série C

A noite de sábado, 29, foi agitada na Arena da Amazônia. O Manaus recebeu o Paysandu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Em jogo, a primeira vitória dos manauaras na competição, bem como a possibilidade do Papão vencer a primeira longe de Belém.

Para a partida, o técnico Hélio dos Anjos mudou o sistema de jogo bicolor. Saiu do 4-3-3 e foi para o 4-4-2, promovendo as entradas de Wellington Reis e Juninho no meio de campo. Porém, o novo formato de jogo do Paysandu não surtiu efeito de imediato. Logo aos três minutos, Fumaça rabiscou pela direita e bateu cruzado. Gabriel Leite fez a defesa. A resposta do Papão veio na sequência. Vinícius Leite soltou o pé do meio da rua e Jhonatan fez a defesa.

Aos nove minutos, Gabriel cobrou falta da entrada da área e assustou a torcida do Paysandu. A chuva que caia na Arena da Amazônia deixou a partida bastante equilibrada. Aos 17 minutos, Rossini invadiu a área bicolor pela esquerda e bateu cruzado. A bola atravessou a área e não encontrou ninguém do Manaus para colocá-la no gol. Porém, o mesmo não aconteceu aos 21 minutos. Diego Matos foi asfatar o perigo da área bicolor e acabou colocando a bola no pé de Rennan. O lateral esquerdo do Manaus, livre de marcação, bateu cruzado, rasteiro, para abrir o placar na Arena. Manaus 1 a 0.

O Paysandu voltou a assustar aos 35 minutos. Diego Matos arriscou de fora da área e facilitou para a defesa de Jhonatan. Quatro minutos depois, foi a vez de Tony arriscar de fora e mandar por cima do gol. Quando a partida já caminhava para o final do primeiro tempo, uma falta na entrada da área do Manaus mudou o placar. Diego Matos pagou a dívida da falha no gol do Manaus e cobrou a falta com perfeição, no cantinho, para empatar o jogo.

O segundo tempo começou quente. Logo aos três minutos, Vinícius Leite tocou de cabeça para Nicolas dentro da pequena área, mas o artilheiro bicolor não conseguiu tocar na bola. Aos seis minutos, Paulinho conseguiu tocar na bola. Após cruzamento de Fumaça, o atacante do Manaus chegou de carrinho para empurrar a bola para o fundo do gol e recolocar o Gavião do Norte em vantagem no placar.

Aos 12 minutos, Vinícius Leite tentou o empate para o Papão. O atacante recebeu na esquerda, puxou para o meio, mas bateu por cima do gol. Aos 22 minutos, Paulinho teve a chance de ampliar para o Manaus. Porém, o atacante se precipitou e acabou chutando sem direção para fora. Aos 37 minutos, Rossini subiu mais alto que a zaga do Paysandu e por pouco não guarda a bola no canto esquerdo de Gabriel Leite. O Paysandu buscou o empate até o final da partida, porém sem sucesso. E já nos minutos finais, ainda teve o zagueiro Perema expulso após levar o segundo cartão amarelo. Final de jogo, Manaus dois, Paysandu um.

Com a vitória, o Manaus chegou aos cinco pontos e entrou no G4 do Grupo A, assumindo a quarta colocação. Já o Paysandu segue com quatro pontos, mas agora na sétima colocação. Na próxima rodada, o Manaus encara o Ferroviário, no domingo, 6 de setembro, às 18h, no Castelão. O Paysandu, por sua vez, terá o Jacuipense em Belém, no dia 9 de setembro às 20h na Curuzu.