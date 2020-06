Paysandu mantém cuidados na Curuzu esperando retorno das atividades

Com a pandemia do novo coronavírus, o estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, parou de ter o movimento habital de épocas normais. Sem treinos e jogos, a parte administrativa do estádio foi a única que continuou funcionando.

Segundo o gerente do estádio da Curuzu, Waldecir Alves Júnior, todos os cuidados estão sendo tomados para o espaço estar pronto para receber o elenco. Até o gramado teve atenção especial. “Nossa equipe continuou cuidado do gramado, extraindo ervas daninhas, o sistema de irrigação, e adubação. Ganhamos tempo. Um dos fatores principal pra manter o gramado é o descanso e isso tivemos de sobra”, disse.

Como não poderia ser diferente, os funcionários seguiram todas as orientações do departamento de segurança para minimizar as chances de contágio ao novo coronavírus. “Fizemos a sanitização, onde começamos no hotel, academia, fisioterapia, vestiário, as salas do administrativo. Tudo pra poder trabalhar com segurança. Os funcionários distanciados, uso de máscaras e tudo que a nossa equipe de saúde orienta. E também continuou a dedetização, estamos fazendo mensalmente”, garantiu.

E o planejamento já visa o futuro, pensando em quando os jogadores e torcida começarem a frequentar a Curuzu. “Agora estamos planejando ir pras arquibancadas e áreas externas que precisam de cuidados. Estamos esperando a volta dos treinos e jogos. Vamos fazer de tudo pra vibrar junto com jogadores e torcida”, finalizou.