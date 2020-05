Paysandu quer viabilizar um Parque Ambiental dentro do CT

As obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera, do Paysandu, tem uma inclusão recente no projeto original: um parque ambiental, cujo clube pretende colocá-lo como exclusivo para a torcida, em um espaço de aproximadamente 30 mil metros quadrados de preservação.

A diretoria do clube, liderada pelo presidente Ricardo Gluck Paul, elaborou a nova proposta. “Esse projeto será submetido à aprovação da Semma (Secretaria de Saúde de Belém). A ideia é criar trilhas ecológicas e uma área de convivência para a nossa torcida, com malocas, para confraternização, espaço para a família se reunir, fazer pequenos eventos”, disse Gluck Paul.

Para viabilizar os recursos necessários, a diretoria programa uma ação com auxílio direto do torcedor. A ideia é vender os nomes das malocas para abnegados e mudas de plantas para os sócios comprarem e plantarem ao longo da trilha ecológica com seus respectivos nomes.

Etapa

Na semana anterior, foi concluído o serviço de supressão vegetal. No momento, o terreno, localizado em Águas Lindas, tem cerca de 70 mil m² de área limpa. O projeto não parou em meio a pandemia do novo coronavírus e está na fase da limpeza vegetal. A ideia é viabilizar a construção dos campos para que os times profissional e da base já seja realocados para o local até o final deste ano.

Além de quatro campos, o projeto prevê alojamento, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde, além de um centro administrativo. A expectativa é que a obra seja concluída em até três anos.

História

O imóvel foi adquirido em 2016. Até 2019, o clube viabilizou as autorizações necessárias para dar início aos trabalhos de forma legal e em respeito à natureza. O Paysandu apresentou à Semma um projeto com contrapartidas ambientais, entre eles, manutenção de praças, plantação de árvores e programas de educação ambiental para a comunidade de Águas Lindas.

Foi criado um site para captar recursos e um plano exclusivo do Sócio Bicolor para o CT. Quase R$ 20 mil foram arrecadados em três meses por meio de uma vaquinha virtual lançada pela Comissão de Festas do Paysandu.