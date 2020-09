Paysandu vence o Ferroviário na Arena Castelão e entra no G4 do Grupo A do Brasileirão

O Paysandu Sport Club entrou no chamado G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando na noite deste domingo (20), o Papão não tomou conhecimento do até então favorito, Ferroviário (CE), e o despachou por 2 a 0 em partida realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, e válida pela sétima rodada da competição nacional.

O Papão precisou somente do primeiro tempo para confirmar seu triunfo na terra cearense. Vinícius Leite abriu o placar em um golaço no ângulo, aos 22 minutos. O segundo saiu depois da bela jogada de Uilliam Barros, que deu caneta no adversário e rolou a bola para o atacante Nicolas só escorar para o fundo do barbante, aos 33 minutos, confirmando a boa vitória bicolor.

O resultado deixou o Papão com dez pontos e em terceiro lugar no Grupo A da Série C. O Paysandu volta a campo diante do Botafogo (PB), no próximo sábado (26), às 19h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida será válida pela oitava rodada da competição nacional.

O jogo: Papão no G4!

O time da casa teve a primeira chance. Após lançamento na área do Paysandu, o zagueiro Micael cortou mal e Wellington Rato pegou a sobra, mas a defesa bicolor conseguiu aliviar o perigo. O Papão respondeu com Vinícius Leite, que levou pela linha de fundo e cruzou; o atacante Nicolas não conseguiu finalizar a jogada. O Ferrão tentou chegar com Wellington Rato, mas em tentativa de passe para Willian Lira, o atacante não alcançou e a bola se perdeu pela linha de fundo.

Quem marcou foi o Paysandu: Juninho avançou pela direita e tocou para Vinícius Leite na esquerda; o atacante dominou, ajeitou e bateu no ângulo do goleiro Nicolas, marcando um golaço aos 22 minutos, 1 a 0 Papão. O Ferroviário tentou o empate depois que Siloé fez boa jogada individual e tocou para o meio da área, porém, ninguém do Ferrão apareceu para finalizar o lance.

Em uma jogada parecida, Magno escapou pela esquerda e cruzou. A bola ficou pingando na área e mais uma vez não apareceu ninguém da equipe cearense para marcar o gol. Em uma blitz do Ferroviário, Wellington Rato finalizou, o goleiro Gabriel Leite defendeu e, na sobra, Siloé tentou marcar e o zagueiro Micael salvou os bicolores em cima da linha. Quem não faz, leva. Em uma grande jogada de Uilliam Barros, que deu caneta em Magno, o atacante bicolor só rolou de lado para o gol de Nicolas, aos 34 minutos, 2 a 0 Papão.

O Paysandu estava se sentindo em casa. O atacante Nicolas percebeu o seu xará adiantado e quase marcou um golaço do meio de campo – o goleiro do Ferrão rezou para a bola sair. O Ferroviário tentou diminuir, depois que Siloé fez boa jogada individual e tocou para Caíque, mas o chute saiu por cima da meta bicolor. Em uma roubada de bola, o Papão saiu em contra-ataque com Juninho, que carregou bem e chutou cruzado; o goleiro Nicolas salvou o time da casa do terceiro tento.

Na etapa derradeira, o Ferrão voltou em cima. Diego Lorenzi rolou uma bola para o chute de Magno, mas a redonda desviou e saiu pela linha de fundo. O atacante André Mensalão, que é paraense, emendou um chutaço, e o goleiro Gabriel Leite espalmou, salvando o Paysandu. Em um escanteio cobrado por André Mensalão, a bola foi fechada e quase saiu gol olímpico – o goleiro Gabriel Leite novamente salvou os bicolores.

O duelo estava entre o atacante e o goleiro. Em outra tentativa de André Mensalão, que disparou da entrada da área, o goleiro Gabriel Leite defendeu em dois tempos para o bicolor estadual. Serginho do Paysandu tentou o recuo e jogou na fogueira; o atacante Júnior Batista tentou chegar, mas o arqueiro Gabriel Leite chegou primeiro aliviando o perigo. Pressão do time da casa. Wellington Rato tentou duas vezes: no segundo levantamento, o goleiro Gabriel Leite afastou de soco.

O meia Wellington Rato cometeu falta dura em Diego Matos e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente o cartão vermelho, mostrado pelo árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeira, de Alagoas, aos 33 minutos. E não deu tempo para mais nada. Placar final: Ferroviário 0 x 2 Paysandu. O Papão entrou no G4.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO: Nicolas; Olávio, Vitão, Túlio e Tiago Costa (Madson); Diego Lorenzi, Magno (Júlio) e Wellington Rato; Caíque (André Mensalão), Siloé (Wesley Pimbinha) e Willian Lira (Júnior Batista). Técnico: Marcelo Vilar

PAYSANDU: Gabriel Leite; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Anderson Uchôa, Wellington Reis (Serginho) (Diego Matos) e Juninho (Elielton); Vinícius Leite, Uilliam Barros (PH) e Nicolas. Técnico: Leandro Niehues

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistente 1: Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Assistente 2: Fernanda Felix da Silva (AL)

Quarto Árbitro: Alexandre de Sousa Peixoto (CE)

Cartões amarelos: Wellington Rato, Vitão e Diego Lorenzi (Ferroviário); Serginho, Anderson Uchôa e Nicolas (Paysandu)

Cartão vermelho: Wellington Rato (Ferroviário)

Gols: Vinícius Leite, aos 22, e Nicolas, aos 34 minutos do 1° tempo para o Paysandu

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Por Fábio Relvas