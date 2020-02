PC realiza operação para prevenir crimes, em Mãe do Rio, no Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou, no período de 12 a 17 de fevereiro, a operação “Superintendência Itinerante”.Durante a ação foram realizados procedimentos preventivos e levantamentos investigativos para diligências do Ministério Público, regularização de estabelecimentos comerciais, por meio da Diretoria de Polícia Administrativa. No total 46 estabelecimentos foram notificados, dos quais 14 tiveram seus alvarás expedidos pelo Sistema de Diária, Abono e Plantão (SISDAP), já os demais serão regularizados pela equipe da PC. Durante o evento também foram emitidas 100 carteiras de identidade. A ação ocorreu no município de Mãe do Rio e foi realizada pela equipe de policiais civis da Superintendência Regional da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (7ª RISP).

A audiência pública realizada nesse período, ouviu a comunidade e sociedade civil quanto aos anseios e demandas de segurança pública no município. A ocasião teve como objetivo aproximar a instituição da comunidade e fortalecer as ações da Polícia Civil no município.

Na ação policial foram realizadas 4 prisões; entre elas um mandado de prisão e um mandado de recaptura. Foram realizadas ainda, incursões integradas com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Conselho Tutelar, em quatro vilas pertencentes a zona rural do município, além de três incursões na sede, visando ostensividade e prevenção, para promover segurança aos munícipes.

No decorrer dos cinco dias de permanência da equipe policial, 15 procedimentos criminais foram lavrados. Sobre os processos devolvidos para diligências, 18 foram cumpridos e devolvidos ao fórum, enquanto 34 foram analisados e suas diligências repassadas a equipe da PC local para cumprimento.

Na operação foram apreendidas duas motocicletas utilizadas em crimes e duas motocicletas roubadas foram recuperadas, sendo uma roubada em Paragominas e outra em Ipixuna. Os trabalhos seguem no intuito de serem aplicados nos demais municípios da Regional.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)