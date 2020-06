PC Siqueira diz que voltará com canal no YouTube após ‘pandemônio’ passar

PC Siqueira reabriu seu Instagram este fim de semana e disse para os seus seguidores que o seu canal no YouTube não foi excluído, só desativado, e que ele voltará a produzir conteúdo depois que “esse pandemônio passar”. Na semana passada, o youtuber prestou depoimento na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, após um perfil no Twitter mostrar um vídeo dizendo que o influencer, de 34 anos, teria supostamente recebido imagens comprometedoras de uma criança de 6 anos. PC nega as acusações e se defendeu com um texto no Instagram.

Nos stories, o youtuber agradeceu a quem não virou as coisas para ele “nesse momento bizarro”:

“Amigos, o meu canal tá só desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar. Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito. Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro. Aos que estão se deliciando esperando meu suicídio, ser estuprado ou morto – a vida é um pote de ambrosia, só que no final do pote, tem merda. Não vá com tanta sede ao pote”, desabafou PC.

Outras testemunhas foram ouvidas pela polícia, que apura a suposta denúncia de pedofilia feita por meio das redes sociais. Os investigadores também solicitarammais informações sobre o caso ao Instagram, onde teria ocorrido as trocas de mensagens.

Além do canal “Mas poxa vida”, PC também produzia conteúdo para o “Ilha de Barbados”, conduzido por ele, Cauê Moura e Rafinha Bastos. A página, porém, teve todos os seus vídeos removidos, e os dois humoristas que trabalhavam com o youtuber usaram as redes sociais para se posicionarem sobre o caso. Ambos afirmaram não ver sentido em continuar com o projeto.

Um dia após ter sido acusado, o influenciador escreveu um texto em que dizia ter recebido uma série de acusações e xingamentos e destacou que sua família foi atingido. Ele disse que seu psicológico estava abalado e afirmou que as denúncias eram fake news. O youtuber também levantou pontos que, segundo ele, comprovavam que o conteúdo não era verdadeiro. O post, porém, não pode mais ser encontrado em seu perfil.