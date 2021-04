Pecel reclama após empate do Castanhal pelo Parazão: “temos que tomar vergonha na cara”

Atacante, que marcou o segundo gol do Japiim, diz que faltou garra para buscar a virada. Técnico Cacaio também critica atuação da equipe: “diferente de tudo que eu penso de futebol”

O empate em 2 a 2 contra o Tapajós pelo Campeonato Paraense 2021, no Mamazão, caiu como um balde de água fria no elenco do Castanhal. O Japiim da Estrada estava motivado com a chegada do técnico Cacaio e acreditava que iria retomar o rumo das vitórias, que eram esperadas desde o início da temporada. No entanto, o time foi apático, principalmente na primeira etapa, o que chamou negativamente a atenção do novo treinador.

– Tivemos a primeira oportunidade de gol, depois desligamos e tomamos dois gols. O primeiro tempo nosso foi totalmente apático, diferente de tudo aquilo que eu penso de futebol. No segundo tempo voltamos melhor, fizemos dois gols e tivemos chances de ganhar a partida – alertou Cacaio.

+ Veja a tabela do Parazão 2021

Quem também criticou o resultado obtido contra a equipe santarena foi o atacante Pecel, autor do segundo gol do Castanhal, marcado em cobrança de pênalti. Segundo o jogador, o elenco precisa ser mais cobrado para que, nas próximas partidas, renda melhor.

– Castanhal é um time de uma cidade muito grande, que tem a torcida sempre apoiando. A gente tem que tomar vergonha na cara. No próximo jogo, ir com mais garra, com mais vontade. Estamos deixando muito a desejar – reclamou o jogador.

Cacaio, técnico do Castanhal — Foto: Jhonathan Cruz/Ascom Castanhal

Segundo o técnico Cacaio, o mal rendimento do Castanhal se deve a preparação incompleta para a nova temporada. O treinador disse que a equipe não realizou amistosos ou jogos treinos, o que dificulta a avaliação da comissão técnica.

– Partida difícil, complicada. Principalmente no início do jogo. Uma coisa é treinar a equipe, mas você não sabe como a equipe vai suportar o jogo. Nós não tivemos nenhum jogo treino pra testar essa equipe. Por conta disso entramos meio desligados.

O próximo compromisso do Castanhal pelo Parazão 2021 será no sábado, dia 10, às 15h, contra o Bragantino, no estádio Modelão.