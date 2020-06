Pedro Scooby se casou com a namorada Cintia Dicker

O surfista assinou um contrato de união estável com a modelo

Pedro Scooby revelou ao youtuber Matheus Mazzafera que se casou com Cintia Dicker. Ele assinou um contrato de união estável com a modelo, parecido com o que tinha com a ex Luana Piovani. “Ela tem uma coisa que eu acho muito maneira. A gente guarda muito as nossas coisas para a gente”, declarou.

Os dois se mudando para Portugal, onde os três filhos do surfista moram. “Vamos morar juntos aqui. Ela fechou o apartamento em Nova York e chega aqui na segunda-feira”. O casal pensa em ter filhos. Eles chegaram a ter um ‘susto’ no último mês. “Mês passado, atrasou a menstruação dela 10 dias. A gente já estava achando irado se estivesse .”

Os dois querem se estabelecer em Portugal e trabalhar no país europeu. Scooby irá ficar 15 dias em Portugal e 15 no Brasil ou trabalhando em algum outro lugar do mundo. O surfista ainda revelou que a relação com a ex Luana Piovani melhorou e que eles chegaram a um acordo sobre a guarda dos filhos. “Agora eu vou passar a ter uma rotina. Me separei há mais de um ano e decidimos que será guarda compartilhada”.