Pela quinta vez consecutiva Lewis Hamilton vence GP da Espanha

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton perseguiu Max Verstappen para vencer o Grande Prêmio da Espanha pelo quinto ano consecutivo, neste domingo (9), com 14 pontos de vantagem na liderança da classificação.

A 98ª vitória do britânico, de sua 100ª pole, foi sua terceira em quatro corridas e ele e a Mercedes realizaram uma grande estratégia depois que Verstappen, da Red Bull, que terminou em segundo, assumiu a liderança na primeira curva.

A vantagem veio quando Hamilton fez um segundo pitstop a 23 voltas do fim, retornando com pneus novos, mas cerca de 22 segundos atrás de seu rival holandês.

Hamilton rapidamente diminuiu a diferença, desafiando as previsões do computador de que ele levaria até a última volta para passar por seu rival em uma repetição de sua perseguição épica de Verstappen no Grande Prêmio da Hungria de 2019.

“Um começo tão apertado… e depois disso, apenas caça”, disse Hamilton, seis vezes vencedor no Circuito da Catalunha de Barcelona.

“Foi um longo caminho para recuperar de 20 segundos singulares, mas foi uma boa aposta, uma ótima estratégia da equipe.”

Verstappen, que lutou por pneus novos depois de perder a liderança para garantir um ponto bônus pela volta mais rápida, disse que podia ver isso chegando.

“Não podíamos ter feito muito. Eles foram para outra parada e então eu soube que tinha acabado porque eu já estava lutando com os pneus e dava para ver que a cada volta ele ficava cada vez mais perto”, disse ele.

O companheiro de equipe finlandês de Hamilton, Valtteri Bottas, terminou em terceiro, repetindo o pódio do GP de Portugal no último fim de semana.

