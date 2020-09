Pesquisa aponta que Bolsonaro ganharia de Lula e Moro se a eleição presidencial fosse realizada neste período

Na disputa do segundo turno Bolsonaro teria 42% dos votos e Lula apenas 31%

Pesquisa aponta que se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, o presidente Jair Bolsonaro (sem-partido) seria reeleito para o segundo mandato. é o que revela a pesquisa do Instituto Ideia, encomendada pela revista Exame.

No cenário de disputa no primeiro turno entre Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e outros candidatos, o presidente levaria a maioria dos votos (31%), seguido pelo ex-presidente Lula (17%).



No segundo turno, Bolsonaro ganharia de Lula, com 42% dos votos contra 31% do líder petista. O levantamento foi realizado com 1.235 pessoas, por telefone, em todas as regiões do país, entre os dias 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.