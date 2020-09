Pesquisa avalia satisfação do usuário do Poder Judiciário do Pará

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza até o dia 30 de setembro uma Pesquisa de Satisfação do Usuário, com o objetivo de avaliar os serviços prestados pelo Judiciário paraense, em todas as suas Comarcas. Disponível no portal do TJPA, o questionário eletrônico pode ser respondido por advogados, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, testemunhas, estudantes e qualquer pessoa envolvida em processos.

Para acessar a pesquisa, não é necessário que o participante se identifique. O usuário deve escolher o setor específico a ser avaliado, em quatro temas: atendimento, espaço físico, comunicação e efetividade. Podem ser atribuídos conceitos que variam de péssimo a ótimo. Há também um campo para as sugestões de melhorias.

O retorno dos usuários, a partir da aferição do grau de satisfação em relação à Justiça, é fundamental para diagnosticar e definir estratégias de atuação para o novo Planejamento Estratégico 2021-26. A opinião de todos é fundamental para a busca do aprimoramento do Judiciário. Para maiores informações ou dúvidas sobre o preenchimento do formulário, envie e-mail para gestao.estrategica@tjpa.jus.br . Participe e dê sua opinião!