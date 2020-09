Pesquisa brasileira investiga relação entre Covid-19 e falta de vitamina D

Um estudo conduzido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pretende investigar a relação entre a falta de vitamina D e o novo coronavírus.

A intenção é entender se a deficiencia deste nutriente pode aumentar as chances de um quadro clínico mais grave em caso de contaminação pela Covid-19.

Até o momento, 140 pacientes com 60 anos ou mais estão participando dos estudos. A meta é chegar a 200 pessoas integrando a pesquisa. A escolha pelos idosos foi feita pelo fato de serem considerados grupo de risco para a Covid-19.

o coordenador do estudo, Alberto Frisoli, que é geriatra e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), afirmou, nesta segunda-feira (21), que já se “sabe que a vitamina D tem uma atuação sobre a resposta inflamatória e os agentes infecciosos”.

“Ela acaba modulando esse mecanismo de inflamação, então potencializa a resposta inflamatória aos agentes. Isso significa que temos, teoricamente, uma melhor imunidade aos agentes infecciosos – ou seja, se contaminaria menos e, caso pegar, teria melhor resposta em relação às pessoas que têm vitamina D mais baixa”, explicou ele.

Outro estudo

Um estudo desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Medicina da Universidade de Chicago apontou que pacientes que têm deficiência de vitamina D, produzida principalmente por meio da exposição solar, poderiam estar 1.77 vezes mais suscetíveis a serem infectados pela Covid-19 do que entre pacientes com quantidade suficiente da mesma vitamina.

Os resultados foram publicados na revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) e apontam que ainda não se sabe se uma maior suficiência da vitamina reduziria a incidência da doença, porém, a eficácia do uso da substância entre infecções virais do trato respiratório já foi constatada.

Com informações de Giulia Alecrim, da CNN em São Paulo)