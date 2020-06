Pesquisa com 40 mil testes para covid-19 deve começar na próxima semana, diz Zenaldo

A testagem deve ser feita em vários setores da capital

A Prefeitura de Belém informou que trabalha com a expectativa da próxima semana para iniciar uma pesquisa com 40 mil testes para diagnóstico de covid-19 na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Zenaldo Coutinho, na tarde desta sexta-feira (12), por meio de mais uma live na conta pessoal dele no instagram para falar sobre os casos do novo coronavírus e sobre as medidas de enfrentamento. No entanto, ainda não foram informados maiores detalhes sobre o cronograma da testagem.

“Vamos fazer uma pesquisa com 40 mil testes, que já vão ser deslanchados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Minha expectativa é que, na semana que vem, essa pesquisa esteja nas ruas, atendendo a diferentes setores da sociedade”, disse o prefeito. A assessoria da prefeitura confirmou que os detalhes ainda não foram definidos.

No dia 27 de maio, por meio de outra live, Zenaldo informou que a prefeitura tinha comprado e assinado o contrato de aquisição de 40 mil testes rápidos. Naquela ocasião, ele disse que a ideia é mapear o perfil epidemiológico nos bairros da cidade. No dia 2 de junho, o prefeito voltou a comentar sobre a pesquisa durante outra transmissão na rede social, mas ainda não tinha citado expectativa para execução.

De acordo com o sistema de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), até o início da tarde desta sexta, 15.524 pessoas já testaram positivo para a doença na capital paraense. Desse total, segundo a Sespa, 12.273 se recuperaram e 1.711 vieram a óbito.

A Prefeitura de Belém informou que, na quinta-feira (11), a rede municipal de saúde, com prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), realizou 1.130 atendimentos com 50 internações. Foram 25 internações por covid-19, sendo oito com quadros graves.