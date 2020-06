PF cumpre mandados contra desvio de recursos públicos na compra de medicamentos

Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram nesta quarta-feira (03) dois mandados de busca e apreensão a partir de operação que investiga o possível desvio de recursos públicos na compra de medicamentos por prefeituras do nordeste paraense.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, a pedido do Ministério Público Federal do Pará (MPF/PA) dentro da Operação Cidadela. Eles foram cumpridos nas cidades de Marituba e Barcarena.