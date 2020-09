PF cumpre mandados de busca e prisão em prefeituras do interior do Pará suspeitas de fraude em licitações

A Polícia federal deflagrou hoje (22/09) a operação “ Tudo Nosso e Nada Deles” com o objetivo de desarticular associação criminosa responsável por fraudar procedimentos licitatórios em prefeituras do interior do Pará, uma das quais, Bom Jesus do Tocantins. Na operação foram cumpridos oito (08) mandados de busca e apreensão e três (03) mandados de prisão temporário expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Marabá/PA.

A associação agia por meio de empresas fantasmas que concorriam entre si, fraudando, desse modo, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios.

Os investigados irão responder pelos crimes previstos no artigo 312 do Código penal (Peculato),com pena de até 12 anos de reclusão, no artigo 90 da lei 8.666/93 ( fraude à licitação) , com pena de até 04 anos de detenção e no artigo 288 do Código Penal ( associação criminosa ), com pena de até 03 de reclusão .

*O nome da operação “ Tudo nosso e nada deles” é oriundo da forma que associação se referia, em suas conversas, aos demais participantes do certame, que concorriam sem saber do esquema fraudulento.