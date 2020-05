PF investiga quadrilha que realiza empréstimos a juros ilegalmente em Altamira

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (26) uma operação contra uma quadrilha que realizava empréstimos ilegais no município de Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com a PF, a operação “Plata o Plomo” cumpre quatro mandados de busca e apreensão na cidade.

Ainda segundo a PF, a operação tem como objetivo combater a atividade criminosa de empréstimo a juros, realizada por pessoas não autorizadas. Os empréstimos ilegais eram feitos principalmente a pequenos empreendedores da cidade