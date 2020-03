PIB do setor agropecuário cresce 1,3% em 2019

Nas áreas de sequeiro, produtor de Santo Ângelo deve produzir no máximo 45 sacas da oleaginosa por hectare. Expectativa antes da seca era conseguir 66 sacas 23 de fevereiro de 2020 às 14h10 Por Daniel Popov, de São Paulo

O Rio Grande do Sul ainda permanece sem chuvas significativas. A estiagem tem prejudicado a produção nas lavouras de soja na região. Para driblar a falta de chuvas, produtores estão investindo em irrigação.

No ano passado, a lavoura de soja do produtor Júnior Milanesi, localizada em Santo Ângelo, região noroeste do estado, atingiu cerca de 70 sacas por hectare e bateu o próprio recorde de produtividade dos últimos 60 anos. Para esta safra, a expectativa inicial era conseguir pelo menos 66 sacas de média, mas as longas estiagens (de quase 30 dias) prejudicou o desenvolvimento dos grãos.

“Neste ano, com essa estiagem, restrição hídrica e altos índices de radiação solar, teremos 45 sacas, 50 sacas sendo otimista”, diz Milanesi.

A quebra na safra só não foi maior por conta de uma tecnologia aplicada em 900 hectares, que representa quase 15% das áreas totais plantadas por Milanesi.

“Esse sistema de irrigação controlada gera esse alívio na produção da safra deste ano. A expectativa aqui é colher 85 sacas por hectare. Quase o dobro do restante da área”, conta.

O projeto futuro é tentar ampliar as áreas com pivôs para 30% da propriedade. O investimento já começará a ser realizado na próxima safra, com aquisição de mais um equipamento.

“O pivô garante a certeza da primeira safra, que normalmente a gente planta milho e temos alta produtividade, e ainda conseguimos garantir que nasça a soja, por mais que esteja na estiagem. Garantimos a germinação uniforme e, com potencial elevado, mesmo na safrinha”, diz Milanesi.

Para quem não pode contar com a irrigação, o prejuízo deve ser ainda maior. Em alguns talhões, no município de Santo Ângelo, a queda da produtividade já chegou em 40% e pode aumentar até a colheita.

“O município é embasado na agricultura e essa quebra dará uma queda de receita dos produtores. Mas temos que seguir em frente, focar na próxima safra. Temos anos bons e anos não tão bons assim, mas a agricultura é assim mesmo, é uma indústria a céu aberto”, diz o presidente do Sindicato Rural, Laurindo Nikititz.

