PIB do setor de transportes recua 11,3% em seis meses

No primeiro semestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do setor de transportes teve retração de 11,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o pior resultado para o setor desde o início da série histórica do levantamento do IBGE, que começou a ser medido em 1996.

Segundo o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, o recuo no setor de transportes se dá num momento em que o segmento ainda se recuperava da recessão econômica que ocorreu entre 2014 e 2016.

A queda no PIB dos transportes nos primeiros primeiros meses deste ano, só não superou o recuo presenciado na prestação de alguns serviços, como alojamento, alimentação, saúde, serviços culturais, entre outros, que tiveram contração de 13,6% no período analisado.

Por: Paulo Oliveira

Fonte: Brasil 61