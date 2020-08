Piloto paraense morre carbonizado em queda de avião no Piauí

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião pilotado por Leandro Holdefer, em viagem do Piauí ao Pará, caiu na zona rural de Teresina

O acidente com o monomotor Bonanza PT AFN, que não tinha autorização de voo, segundo o Corpo de Bombeiros, caiu na zona rural de Teresina, no Piauí, nesta sexta-feira (28) e matou o piloto paraense, Leandro Holdefer, de Novo Progresso.

O Corpo de Bombeiros também informou que à imprensa piauiense que a aeronave não poderia voar porque estava em manutenção na oficina. A informação foi confirmada pelo G1 Piaúi junto a funcionários do Aeródromo Nossa Senhora de Fátima, de onde o monomotor decolou.

Tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Medeiros também informou que a aeronave saiu do aeródromo N. S. de Fátima, por volta das 13h15 e minutos depois caiu, a 8 km de distância do ponto de partida. Os próprios bombeiros encontram o corpo do piloto carbonizado.

Leandro Holdefer era morador do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, onde concluía o curso de piloto e tinha ido ao Piauí para fazer o traslado do avião, segundo a família da vítima ao site G1.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave foi comprada em 2 de junho por um empresário, que também seria piloto e se envolveu na queda de um monomotor que atingiu três casas em Belém, no Pará, em 2019.

De acordo com a Polícia Federal, o mesmo proprietário já foi preso por furto de aeronaves no estado Mato Grosso, Oeste do país, e foi detido em 2016 após furtar um avião que pertencia a uma emissora de TV.