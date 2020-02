Planejamento e parceria marcam atuação da PM no carnaval de Barcarena

A Polícia Militar deu início, na última sexta-feira (21), à operação Carnaval Seguro 2020. O objetivo da ação é reforçar as ações de policiamento para garantir a segurança das pessoas que procuram municípios do interior do estado para se divertir ou descansar durante o período do carnaval.

O município de Barcarena, na região nordeste do Estado, que tem uma população de, aproximadamente, 160 mil habitantes, e é um dos principais destinos de pessoas que buscam diversão ou tranquilidade neste feriado prolongado, estima receber, aproximadamente, 60 mil pessoas durante os quatro dias de carnaval. A cidade recebeu reforço de pelo menos 50 policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Batalhão de Rotam (Rotam), 28º Batalhão (Batalhão Águia) e do Quartel do Comando Geral (QCG), unidades da capital do estado, e equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) do município de Abaetetuba.

De acordo com a comandante do 14º Batalhão e que esteve à gente da Operação Caramba Seguro 2020 em Barcarena, major Simone Franceska Pinheiro das Chagas, foi realizado um grande planejamento que contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Civil (PC), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Barcarena e do Conselho Tutelar do município.

“Neste ano, conseguimos reunir com bastante antecedência, com órgãos de segurança estaduais e municipais. Isso permitiu que pudéssemos, além de realizar ações preventivas em áreas pontuais, com o efetivo do 14° Batalhão, otimizar a ação de policiamento dos militares que estão no município durante o carnaval”, ressaltou a oficial.

As ações iniciaram ainda na sexta-feira (21), quando a PM realizou a “Operação Visibilidade”, com o objetivo de atuar na prevenção e repressão de crimes, sobretudo o tráfico de drogas, roubo, furto a residência e homicídio.

O reforço de policiamento permanece em Barcarena até a quarta-feira de Cinzas, quando termina a Operação Carnaval Seguro 2020.

Por: Taiane Figueiredo – SD PM