Planetário do Pará promove I Concurso de Ciência e Arte com modalidades de fotografias e desenhos

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) iniciou nesta segunda-feira (22), as inscrições para o I Concurso de Ciência e Arte, promovido pelo próprio Centro. O concurso terá duas modalidades, Fotografia e Desenho, e se estenderá até o dia 31 de julho, com um tema diferente a cada quinzena. O primeiro já foi definido e será “céu estrelado”.

Os interessados deverão enviar uma arte (foto ou desenho) inédita para e-mail secretaria.planetario@uepa.br, junto da inscrição, que é gratuita, com os dados listados nos editais. A partir disso, os participantes serão divididos em três categorias: infantil, juvenil e adulto. Tudo será julgado por uma banca avaliadora formada pelos técnicos do CCPPA.

O concurso tem como objetivo promover e divulgar o interesse pela astronomia com a observação do céu pelo público geral, além de promover novas formas de interação entre o público e o Centro de Ciências e Planetário, em tempos de distanciamento social.



“A expectativa é que desperte o interesse do público pela astronomia, além de aguçar a criatividade sobre algo tão cotidiano que é o céu estrelado. Em tempos como este, a arte faz bem e associar isso a astronomia vai ser uma experiência fantástica”, afirma a pedagoga do CCPPA e uma das responsáveis pelo concurso, Alice Sousa.

Os vencedores de cada categoria em ambas modalidades ganharão uma observação do céu com auxílio de telescópios no próprio CCPPA, para até seis integrantes de uma mesma família, além de certificação.



I Concurso de Ciência e ArteInscrições: de 22 de junho e 31 de julho

Editais: https://paginas.uepa.br/planetario/?p=2388

Fone/Whatsapp: (91) 985176421

Site: https://paginas.uepa.br/planetario/

Instagram: www.instagram.com/ciencia_ccpp

Facebook: www.facebook.com/ccpppa