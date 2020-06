Plano de retomada do município segue na primeira fase

Ficou decidido em reunião na noite desta sexta-feira, 12, que a capital paraense segue na primeira fase do plano de retomada econômica do município.

Na reunião por videoconferência, realizada entre o Comitê Intersetorial de Retorno das Atividades Econômicas de Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho, e os titulares das secretarias municipais de Economia (Secon) e Saúde (Sesma), foram discutidas as novas aberturas de setores para avançar com as fases de retomada. “Ainda não tenho elementos que me dê segurança, no ponto de vista administrativo e judicial, para a abertura de novos setores”, disse Zenaldo Coutinho.

“Vamos precisar analisar os dados da saúde, nos próximos dias, para tratar novamente das próximas etapas em nova reunião”, comentou o prefeito de Belém, já anunciando que na quarta-feira, dia 17, haverá nova discussão com o comitê para avaliar os números de atendimentos, de casos confirmados e óbitos, em razão da Covid-19 na cidade.

“Minha angústia é grande pela abertura dos setores, como por exemplo das academias, mas precisamos ter essa segurança e agir com prudência e responsabilidade”, ressaltou o prefeito.

Henriette Segtowich, que representa a categoria das academias de ginástica, participa do comitê e na reunião destacou o trabalho da gestão. “Estamos desde o início acompanhando todas as discussões e entendo todas as angústias. Precisamos voltar a abrir as academias, todos os protocolos estão sendo feitos, e vamos aguardar ansiosos por este momento”, falou.

“Os clubes estão 100% apoiando as decisões da prefeitura. Devemos continuar seguindo com o que determina os profissionais da saúde e, claro, a gestão como um todo”, ponderou Salatiel Pereira, que representa os clubes da capital.

A primeira fase do plano de retomada econômica do município contou com a abertura dos shopping centers e salões de beleza no último sábado, dia 6.

“A gente tem que seguir conscientizando as pessoas para diminuir as aglomerações, seguir os protocolos de segurança e ir abrindo os demais setores devagar”, finalizou Zenaldo Coutinho.