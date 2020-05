PlayStation 5 (PS5): Sony divulga evento para anúncio de novos jogos

Sony convida para “dar uma olhada no futuro dos jogos com o PlayStation 5” em transmissão ao vivo no canal da fabricante

O PlayStation 5 (PS5) recebe novos jogos em uma livestream da Sony, marcada para o dia 4 de junho, às 17h, no seu canal do YouTube. O CEO da empresa, Jim Ryan, anunciou a transmissão por um post no blog oficial da fabricante e promete mostrar trechos de alguns títulos que serão lançados para o próximo console, sem divulgar quais serão os jogos mostrados.

Games como Assassin’s Creed: Valhalla e The Last Of Us Part 2 já tiveram parte de seu gameplay revelado pela Sony, exibindo a potência gráfica e de carregamento do PS5. A empresa deve continuar essa mesma tendência na live de quinta-feira (4).

No post, o CEO Jim Ryan promete mostrar os jogos que serão carro-chefe do PlayStation 5 (PS5), na transmissão que deve durar pouco mais de uma hora. Segundo a publicação, títulos de vários estúdios, com diferentes tamanhos e posições no mercado, fazem parte do anúncio da Sony. O presidente também garantiu que essa não é a etapa final das informações sobre o PS5, e muitos detalhes ainda vêm por aí.

O PlayStation 5 (PS5) já teve suas especificações técnicas divulgadas, além do design do seu novo controle, o DualSense. Apesar disso, preço e aparência do console seguem um mistério, mesmo com rumores de um anúncio marcado para a próxima semana. As configurações potentes do PS5 e a Unreal Engine 5 prometem gráficos interessantes e uma velocidade de carregamento que pode ser 100 vezes mais rápida que seu antecessor, PlayStation 4 (PS4).