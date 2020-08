PlayStation 5: Sony enfrentará problemas em sua pré-venda

A Sony já mandou o recado para os compradores!

No final do ano, após meses de anúncio e espera por parte dos gamers, nós finalmente teremos o lançamento do PlayStation 5, o novo console da Sony. O dispositivo tem chamado a atenção de muitos, seja através de seus novos recursos ou devido à variedade grande de jogos originais e exclusivos que nos esperam na plataforma.

Contudo, a Sony acaba de avisar que os jogadores podem encontrar alguns problemas na pré-venda do console. A empresa lançou um site onde os compradores podem fazer seu registro para a pré-venda do PS5, e nele, fica avisado que há um número bem limitado de consoles a ser vendido durante os meses iniciais.

Isso significa que, até mesmo em lojas de varejo, o estoque inicial do PlayStation 5 será bem limitado, e pode ser difícil encontrar o aparelho para comprar. Com a demanda nas alturas, o preço também pode subir e variar bastante em outras lojas que não sejam as oficiais da Sony.

Como muitos fãs se lembram, algo muito similar aconteceu durante o lançamento do console anterior, o PlayStation 4. Logo em seu lançamento, o console tinha um estoque muito limitado que foi crescendo com o tempo. Ainda não sabemos como essa limitação de estoque do PS5 vai afetar as lojas e vendas no Brasil.

Abaixo, veja tudo sobre o novo console da Sony:

