PM apreende 32 quilos de maconha, armas e dinheiro no município de Altamira

Nesta quarta-feira (10), equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO), do 16° Batalhão da Polícia Militar, apreenderam 32 quilos de maconha prensada, armas, dinheiro e outros objetos ligados ao tráfico de drogas no município de Altamira, sudoeste do Estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens que estavam no local no momento da chegada da PM foram presos e encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira.

O entorpecente foi encontrado em uma casa localizada no bairro Ayrton Senna I, após a polícia receber denúncia anônima informando que no local funcionava um ponto de distribuição de drogas.

Ainda segundo a polícia, no imóvel, além dos 32 kg de maconha, também foram encontrados uma balança de precisão, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, cinco munições de calibre 38, 39 munições de calibre 380, R$ 920,00 em espécie, três relógios e dois celulares.