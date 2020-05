PM encontra 19 espingardas em uma kitnet

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na última quarta-feira (27), 27 armas em Ananindeua e São João de Pirabas. A apreensão só foi possível graças às denúncias anônimas que chegaram ao 6º Batalhão da Polícia Militar e a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), indicando os endereços em que os objetos estariam guardados. Além das armas, munições e materiais usados na fabricação de armamento também foram encontrados.

Em Ananindeua, a apreensão foi feita durante a operação Impacto. Policiais do 6º BPM encontraram em uma kitnet, localizada na rua Armando Ricardo, no bairro do 40 Horas, várias munições de arma de fogo de diversos calibres, coronhas de arma, canos de armamento e mecanismos de gatilho. De acordo com a denúncia, “uma movimentação suspeita de pessoas que conversavam sobre armas de fogo” ocorria no local. Segundo a PM, foram encontradas, dentro do imóvel, 19 armas de fogo, tipo espingarda, e diversos outros objetos usados na fabricação de armas caseiras, como 23 canos de armas e 15 coronhas de armas, ambos do tipo espingarda de diversos calibres, três canos de armas de fogo pequena, cinco mecanismos de gatilho, 17 munições de ponto 30, cinco munições de ponto 40, uma munição de ponto 45, uma munição de 38, três munições de calibre 12, oito estojos vazios de diversos calibres e três munições de calibre 32.

Todo o material foi apreendido e conduzido para a Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova, em Ananindeua, para os devidos procedimentos.