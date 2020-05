PM faz ação de saúde na aldeia Assurini, que sofre com o avanço do Covid-19

Em socorro aos índios da aldeia Trocará, dos Assurini, em Tucuruí, no sudeste do estado, afetados pelo avanço do novo coronavírus, a Polícia Militar realizou esta semana uma ação de saúde na comunidade. A ação foi realizada pelo Corpo Militar de Saúde (CMS), em parceria com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado (Graesp) e Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), por meio do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM).

Localizada a aproximadamente 18 quilômetros do município de Tucuruí, a aldeia dos Assurini viu sua realidade mudar de forma trágica com a chegada mortal do novo coronavírus, que já matou três lideranças da comunidade, incluindo o cacique. Segundo a Polícia Militar, a iniciativa de ajudar com apoio médico foi para tentar amenizar a situação preocupante dos índios por conta da doença.

Os militares permaneceram na comunidade por dois dias (25 e 26), promovendo consultas médicas e distribuindo medicamentos para tratamento da Covid-19 e produtos de higiene. De acordo com a PM, aproximadamente 105 indígenas, entre adultos, crianças e mulheres grávidas, todos carentes de assistência médica, foram atendidos na ação.

A equipe, formada por três oficiais médicos e três técnicos de enfermagem do CMS, comandada pelo capitão médico da PM Ramon Ataíde de Brito, contou com apoio de uma aeronave do Graesp para chegar à localidade. Para o comandante da operação, a ação demonstra a integração entre os órgãos responsáveis pela segurança pública do estado. “A assistência médica, prestada à aldeia indígena da tribo dos Assurini, mostra como a cooperação entre as instituições de Segurança Pública do Pará, podem levar as ações do estado para toda a população paraense. Além disso, a população indígena se mostrou bastante colaborativa e agradecida com a assistência recebida”, enfatizou Ramon Ataíde.

Por: Tina Santos