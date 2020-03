PM prende suspeito de tráfico em Salinópolis

A Polícia Militar do Pará, mais uma vez, garantiu a segurança da partida do clássico RexPa, que ocorreu no final da tarde do último domingo (8), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. O policiamento foi reforçado de forma estratégica para garantir uma partida tranquila a quem tirou o domingo pra torcer pelo seu time.

Marcado para começar às 16h, a partida de futebol teve que começar somente às 17h, depois que parte do reboco de uma das estruturas das arquibancadas do labo B caiu. Uma vistoria de emergência foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), acompanhada pelo coronel Antônio Cavalcante, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

O tenente-coronel Marcos Paulo Barros, Comandante do Batalhão de Polícia de Eventos, esteve à frente do policiamento e comentou sobre o adiamento do horário. “Por conta do ocorrido, tivemos que adiar o início da partida e isso causou um certo transtorno, devido a aglomeração de carro e de pedestres, mas já está sendo sanado” disse o oficial.

A expectativa do evento era de 35 mil pessoas, mas o número do público que compareceu ao estádio deve ser menor, segundo o tenente-coronel Marcos Barros.

Às 16h, os portões do estádio foram liberados e os torcedores puderam entrar com a presença das equipes policiais, que foram distribuídas nas bilheterias. Ao todo, 700 policiais atuaram antes, durante e após a partida, nas modalidades de policiamento à pé, montado e motorizado.

Além das bilheterias, os policiais foram distribuídos nas principais avenidas que dão acesso ao estádio, nas arquibancadas e no campo do Mangueirão. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foram posicionado na entrada da rampa de acesso, para direcionar os torcedores e garantir a tranquilidade durante a entrada.

Participaram do policiamento os militares do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Ações com Cães (Canil), BPChoque, Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe), Companhia Independente de Polícia Turística (Ciptur), entre outras unidades.

