PM prende traficante e fecha mais uma boca de fumo em Parauapebas

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (11), e entregou aos cuidados da Polícia Civil, Artur Henrique Alves Belo Santana e Lucas de Sousa Melo. Arthur foi flagrado, por volta das 23h30, na VS-10, nas proximidades da Escola Mário Lago, com 50 gramas de maconha.

Interrogado pelos policiais militares, ele disse que havia comprado a droga de um fornecedor conhecido como Fernandinho, morador de um morro nas proximidades. Imediatamente a guarnição se dirigiu ao endereço indicado por Arthur, mas, quando Fernandinho percebeu a presença policial, pulou o muro e correu, atravessando vários quintais e tomando rumo ignorado.

No interior da residência, onde estava Lucas de Sousa Melo, foram encontradas 349 gramas de crack, 1.440 gramas de maconha e 29 gramas de cocaína. Lucas e Arthur foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com as drogas, uma balança de precisão e duas motocicletas: uma Honda Biz vermelha e uma Honda POP branca.

Na DP, Arthur Henrique Alves Belo Santana foi ouvido como testemunha e liberado em seguida. Lucas de Sousa Melo foi enquadrado pelo crime de tráfico de drogas.

Por: Caetano Silva