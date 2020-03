PM recaptura foragido de Justiça em Santarém

A Polícia Civil de Oriximiná cumpriu um mandado de busca e apreensão, na tarde de sexta-feira (13) contra um adolescente de 16 anos, suspeito de ter roubado e abusado sexualmente uma jovem no município de Óbidos, no oeste do Pará.

De acordo com a polícia, o adolescente suspeito teria se juntado com um primo, assaltaram o aparelho celular de uma jovem e realizaram grave ameaça com um facão, após o roubo, estupraram a vítima.

Ainda de acordo com a polícia, crime teria acontecido no dia 27 de fevereiro de 2020, no campo do Vila Nova, município de Óbidos. O adolescente foi apreendido em Oriximiná, na residência de familiares, e está à disposição da Justiça.