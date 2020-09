Poda e retirada de árvore com risco de queda interdita parcialmente av. Almirante Barroso, em Belém

Serviço é feito no Bosque Rodrigues Alves, localizado no trecho das travessas Perebebuí e Lomas Valentina.

Um serviço de poda de árvore no Bosque Rodrigues Alves interditou parcialmente a av. Almirante Barroso, no sentido Entroncamento/São Brás neste sábado (5), em Belém.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que está realizando o serviço entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentina, no bairro do Marco.

Além da poda, a secretaria disse que a equipe também está retirando uma árvore da espécie marupá, que se encontra seca e com risco de queda.

Para garantir a segurança viária, o trânsito precisou ser alterado. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram deslocados para dar apoio até o final do serviço.