Podemos lança Jean Carlos como candidato à Prefeitura de Canaã dos Carajás

A convenção realizada pelo Podemos, em conjunto com 7 partidos, confirmou na noite desta quarta-feira, 16, a candidatura de Jean Carlos e do vice, o vereador Gesiel Ribeiro (PL), à Prefeitura de Canaã dos Carajás. O evento foi realizado em frente ao Bosque Gonzaguinha e reuniu centenas de pessoas.

A coligação, composta dos partidos Podemos, Liberal, Patriota, PSD, Avante, PSL, DEM e PRB, lançou mais de 100 candidatos que disputarão uma das 13 vagas no Poder Legislativo Municipal. Os deputados estaduais Alex Santiago (PL), Chamonzinho (MDB), Renilce Nicodemos (MDB) e Martinho Carmona(MDB) também participaram da convenção.

No discurso, Jean Carlos falou de sua história com Canaã dos Carajás e criticou os adversários políticos que, segundo ele, seriam responsáveis pelas fake news divulgadas em grupos de WhatsApp. O candidato disse ainda que ao assumir o governo municipal vai priorizar as causas sociais e as políticas públicas.

Surpresa

Zé Batista e Agnaldo Costa também subiram ao palanque para declarar apoio a Jean e Gesiel. Os dois eram pré-candidatos a prefeito e vice, em Canaã dos Carajás. O que causou surpresa para muitas pessoas foi a mudança no discurso de Agnaldo, que de crítico ferrenho a Jean Carlos e Chamonzinho, agora afirmava estar junto com o deputado para eleger Jean Carlos.

Por Dayse Gomes