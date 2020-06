Polêmica: Indireta de Marília Mendonça sobre traição cria climão com Maiara e Maraisa

Marília Mendonça, que lidera a lista dos artistas sertanejos que estão tendo um prejuízo milionário com o isolamento social, acabou entrando em uma saia justa durante a live sertaneja das Patroas realizada no último final de semana.

Durante a apresentação, a cantora sertaneja que bateu todos os recordes mundiais do Youtube, deu uma declaração que fãs consideram uma indireta para a cantora Maiara, que vive de desentendendo com seu namorado Fernando.

A propósito, a relação “iô-iô” do casal acabou virando motivo de chacota na última edição do programa “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groismas na TV Globo.

Logo no início da transmissão do show on-line, Marília Mendonça disse que “a traição tem a ver com o caráter de quem trai”, o que despertou a atenção da dupla que a acompanhou na transmissão. “Quem não presta é quem trai”, concordou Maiara, acompanhando a “relatora”, que no caso era a cantora mãe do Theo.

Muitos fãs consideraram uma indireta da rainha da sofrência para Maiara, pois na mesma semana a irmã de Maraísa havia deixado de seguir o cantor Fernando após mais uma discussão.

Segundo o jornalista Felipeh Campos, os detalhes da demissão de sua equipe envolvem o fato de no ano passado Marília Mendonça acabar engravidando. Segundo o programa, no período dos 4 meses de licença em casa, ela conversou com toda a equipe, de mais de 30 pessoas e afirmou que daria uma ajuda de custo durante esta fase por causa de sua maternidade. Essa ajuda de custo, segundo a fonte da notícia do programa, teria sido de R$ 2 mil.

Sendo assim, a goiana arcou com pelo menos R$ 60 mil por mês para manter sua equipe fora dos palcos durante sua licença maternidade. Porém, a situação foi completamente diferente a partir da pandemia do novo coronavírus.