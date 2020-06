Polícia Ambiental multa pescadores em R$ 4 milhões e apreende 10 t de pescados

Operação foi realizada por todo o estado de São Paulo. Maiores apreensões aconteceram em cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

A Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço da Operação Meio Ambiente Mais Seguro, que aconteceu em todo o Estado de São Paulo entre quinta (4) e sexta-feira (5). Na Baixada Santista, 10 toneladas de pescados foram apreendidos. Já no Vale do Ribeira, no interior paulista, foram 1,3 tonelada de palmito recolhidos.

A ação foi realizada em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente e ao Dia da Ecologia e envolveu ações voltadas à proteção dos recursos naturais, em combate às queimadas, pesca predatória, desmatamento, garimpagem, caça e tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A Operação mobilizou mais de 1,3 mil policiais militares, 450 viaturas terrestres e 40 viaturas náuticas. As maiores apreensões aconteceram na Baixada Santista e no Vale do Ribeira.

Destaque da operação realizada em alusão ao Dia do Meio Ambiente foi a apreensão de 10t de pescados em Guarujá. — Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Em Guarujá foram encontradas 10 toneladas de pescados provenientes de pesca ilegal, na noite de sexta-feira. Segundo a Polícia Ambiental, duas embarcações realizaram atividade pesqueira dentro do perímetro da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro (APAMLC), na área proibida para pesca de emalhe para aquele tipo e tamanho de embarcações. Cinco tripulantes foram encontrados em cada embarcação e, deles, dois não possuíam licença para exercer atividade de pesca.

As embarcações foram escoltadas até o terminal de descarga onde se contabilizou um total de 10 toneladas de peixes diversos. O flagrante resultou em dez multas por pesca em local proibido e dois por pesca sem licença de órgão ambiental, totalizando R$ 4 milhões.

As duas embarcações, os petrechos e o pescado foram apreendidos. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os peixes foram doados para dezenas de instituições beneficentes da Baixada Santista.

Espécies de aves pequenas e armas foram encontradas em cativeiros. — Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Em Peruíbe, foram resgatadas três coleirinhas, uma espécie de ave pequena, de um cativeiro. Foi encontrada também uma arma com dez munições no mesmo local e um homem foi preso. Em Itanhaém, um jabuti e uma serva foram resgatados.

Já no Vale do Ribeira, em Registro, um pássaro da espécie trinca ferro foi apreendido, além de outras cinco aves coleirinhas. Em Miracatu, uma fábrica clandestina de palmitos foi desmontada, resultando em 1,2 toneladas de palmitos apreendidos. Os policiais ambientais resgataram ainda duas coleirinhas, um curio, dois pintassilgos, um bigodinho e um canário da terra.

Todos os animais silvestres que foram encontrados em cativeiros ilegais passarão por reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.