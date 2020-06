Polícia Civil apreende cinco toneladas de mercadoria contrabandeada em embarcação

Produtos estavam em embarcação que vinha do Suriname

A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã da última quarta-feira (17), em Bragança, cinco toneladas de mercadoria contrabandeada em uma embarcação que vinha do Suriname. De acordo com informações do órgão, as investigações em torno do caso, coordenadas pela Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), já se estendiam por um mês.

A embarcação foi parada no porto de Bragança por equipes da Dioe e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Nela foram encontradas roupas, brinquedos, óculos, carregadores de aparelhos celulares e diversos outros objetos. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a sede da Dioe e agora estão à disposição da justiça.

Cinco pessoas, que eram os tripulantes da navegação, também foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Até o momento, entretanto, a polícia não identificou os proprietários da carga e da embarcação. “Segundo as informações preliminares, a mercadoria teria vindo do Suriname para, possivelmente, abastecer a cidade de Belém e outros estados. Continuaremos investigando para identificar e localizar os proprietários da carga e da embarcação”, explicou o delegado Temmer Khayat, diretor de polícia especializada, ao destacar que a tripulação poderá responder pelo crime de descaminho.