Polícia Civil combate pedofília e cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Castanhal

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Atendimento à Mulher e Delegacia de atendimento a criança e ao adolescente de Castanhal, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, em desfavor de um homem pelo crime de estupro de vulnerável, nesta quinta-feira (25), no bairro Cristo Redentor, em Castanhal. Durantes as investigações, um inquérito policial foi instaurado para apurar a prática do crime e os mandados foram expedidos pela justiça criminal local. Diante dos fatos, diligências foram realizadas para dar cumprimento aos mandados, e após campana foi possível efetuar a prisão do investigado. Em ato continuo, os agentes foram a outro endereço do homem para realizar a busca e apreensão. No local foram apreendidos vários objetos como computadores, pen drives, cds e aparelho celular, os quais serão periciados. O homem já respondia a outros crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Após a prisão, ele foi encaminhado a unidade policial para procedimentos, assim como todo o material apreendido. A ação contou com o apoio de Policiais Civis do núcleo de apoio a investigação de Castanhal.

por Roberta Meireles

Foto: Ascom

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará