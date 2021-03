Polícia Civil cumpre mandado de prisão de um homem por extorsão e sequestro, em Cametá

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco e Antissequestro – DRRBA, cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, nesta sexta-feira, 26, em Cametá, interior do Estado. Após receberem a ordem de prisão preventiva do acusado, os agentes iniciaram diligências para a captura. O bandido teve participação na extorsão mediante sequestro de uma mulher, que trabalhava em um banco neste município e, de seus familiares, o caso aconteceu em junho de 2020. Diante das investigações, a equipe policial informou que o sequestrador forneceu apoio logístico aos demais envolvidos no crime, roubando aproximadamente R$ 14 mil reais na casa da vítima e, para resgate, coagiram R$1 milhão de reais. Na sequência, os reféns foram liberados e não houve entrega do valor para os criminosos. Em buscas, os policiais civis encontraram o transgressor, lhe deram voz de prisão e o encaminharam à unidade policial para efetivação dos procedimentos cabíveis.

por Tania Raiol

Foto: Ascom

Fonte: Policia Civil do Pará