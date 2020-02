Polícia Civil de Santarém revela que morte de casal pode ter sido por encomenda

Os corpos de Francisco Iran Parente e sua esposa foram encontrados em um campo de soja, próximo ao Ramal do Guaraná, com marcas de tiros.

Em entrevista coletiva realizada na noite desta sexta-feira, 28, o titular da Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas, delegado Jamil Casseb, revelou que um homem identificado por “Erick”, foi preso e indiciado pelo crime de homicídio.

Segundo o delegado Jamil, em depoimento à Polícia, na Seccional Urbana de Santarém, o acusado confessou que, para matar o casal, teve a ajuda de um comparsa e que o crime foi encomendado por outra pessoa.

“Temos um elemento indiciado pela morte do casal. Ele teve ajuda de um comparsa, para praticar o crime, encomendado por uma terceira pessoa. No delito, possivelmente foram usadas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola de propriedade da vítima”, revelou o delegado, Jamil.

ENTENDA O CRIME

De acordo com a Polícia Civil, o empresário Francisco Iran Parente e sua esposa foram feitos reféns na noite de quinta-feira, 27, dentro de sua residência, localizada na Comunidade de Boa Esperança, na região do planalto, em Santarém, oeste do Pará.

Um veículo de marca Strada, de placas NVZ-1559, de propriedade do empresário, foi roubado pelos bandidos.



Na manhã desta sexta-feira, 28, o veículo foi encontrado capotado na Rodovia Santarém/Curuá-Una, com uma pessoa dentro. As buscas pelo casal continuaram e a tragédia foi confirmada.

Os corpos de Francisco Iran Parente e sua esposa foram encontrados em um campo de soja, próximo ao Ramal do Guaraná, com marcas de tiros.

A Polícia continua as buscas por dois suspeitos de participação no assassinato do casal.