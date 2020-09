Polícia Civil fez 61 prisões nos últimos dois meses

Nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil divulgou o resultado final da “Operação Araneo”, em Marabá em relação aos meses de julho e agosto. De acordo com a polícia, no mês de julho, foram realizadas 38 prisões, enquanto no mês de agosto aconteceram 23 prisões, totalizando 61 presos, uma média exata de uma prisão a cada 24 horas.

Por meio de vídeo enviado à Imprensa que cobre o noticiário policial marabaense, o diretor da 21ª Seccional de Urbana de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso das Neves, explicou que os presos foram capturados em razão do cumprimento de mandados de prisão em aberto. Alguns dos alvos da operação estavam foragidos havia anos, respondendo a processos por crimes de homicídio, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica, roubo, associação criminosa e outros delitos.

Os bons números do mês de julho (38 prisões) se devem ao fato de que o trabalho foi intensificado no período de veraneio, que é sempre um período conturbado, de modo que retirar os foragidos das ruas da cidade foi uma ação que pode ter contribuído para reduzir a taxa de crimes na cidade.

Por Chagas Filho