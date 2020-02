Polícia Civil incinera 1.500kg de entorpecentes

A Polícia Militar do Estado, deflagrou, na manhã da última sexta-feira (7), no bairro da Campina, em Belém, o início da Operação ‘Tiradentes’ para reforçar a segurança e melhorar a ostensividade em oitos bairros do centro da capital paraense.

De acordo com o comandante do 2° Batalhão (2° BPM), tenente-coronel Getúlio Rocha, os bairros de Fátima, Reduto, Nazaré, São Brás, Cidade Velha, Campina, Batista Campos e Umarizal serão atendidos pelas ações de Segurança Pública desenvolvidas pela Polícia Militar por meio de bicicletas, motos, viaturas e de um helicóptero. Ao todo, 93 policiais militares atuaram no primeiro dia da operação policial.

Uma equipe do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará (Graesp), atuou em conjunto com as tropas do 2° e 28° Batalhões, unidades que integram o Comando de Policiamento da Capital I, para reforçar as ações preventivas e ostensivas que serão desenvolvidas até o final do mês de fevereiro.

“O uso da aeronave hoje, é para garantir maior versatilidade para a operação policial e para aumentar o campo de ação e de visibilidade das tropas da PM”, explicou o comandante da aeronave ‘Guardião 01, delegado Nelson Sombrera, que atua na Polícia Civil do Estado.

“Estamos lançando hoje essa operação preventiva que tem por objetivo inibir o cometimento de roubos e outros crimes em toda a área de circunscrição do 2° BPM, e ela ocorrerá por meio de ações em comboio, saturação e abordagens policias a veículos e pessoas”, explicou o novo comandante da unidade, tenente-coronel Getúlio Rocha.

Por: Josuelton Chagas – CB PM

Fotos: Jorge Tenório – CB PM / Renata Costa – SD PM