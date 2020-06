Polícia Civil leva horas para remover corpo de homem morto na mata em ilha de Marabá

Na manhã desta sexta-feira (12), agentes da Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves se deslocaram em uma operação sensível para remover o corpo de Antônio de Araujo Falcão, morto a tiros em uma ilha na região do Lago dos Macacos, situada entre os municípios de Marabá e Itupiranga.

Segundo informações do CPC, o homem teria sido morto por volta das 18h do dia anterior (11), assassinado em um região de mata da ilha. Devido à área ser de difícil acesso e já estar escuro quando o crime foi comunicado, só possível as equipes policiais e de remoção se deslocarem pela manhã, chegando o local onde o corpo foi achado por volta das 9h. A equipe de remoção e peritos, acompanhados de Policiais Civis da Divisão de Homicídio de Marabá, tiveram que atravessar o lago em canoas e caminhar em torno de três a quatro quilômetros por mata e igapós até chegarem ao local do homicídio.

No local, foi constatado que a vítima foi atingida por balins – chumbinhos – nas costas, deflagrados por uma espingarda – cartucheira. Uma arma desse tipo, de fabricação caseira, foi encontrada perto do corpo, junto com alguns frascos de pólvora e mais balins. A Polícia removeu o material e analisa se foi essa a arma usada para tirar a vida de Antonio. Até o momento, não se sabe quem ou porque o homem foi morto, já que a denúncia que levou os policiais ao corpo foi feita de forma anônima e nenhuma testemunha foi achada.

A Divisão de Homicídios de Marabá segue investigando o caso.