Polícia Civil prende duas pessoas e apreende cerca de 13 quilos de maconha em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), efetuou a prisão em flagrante de Rosilene Freitas Pereira e Rayane Yumi Pereira Kobayashi, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Cerca de 13 quilos de maconha foram encontrados enterrados no quintal da casa em que residem, no município de Ananindeua.

A equipe policial monitorava Adriano Bruno Ferreira dos Santos, que estaria vendendo maconha em grande quantidade no local. “Por volta das 17h desta terça-feira (23), a equipe visualizou o suspeito chegando, porém, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga pulando o muro dos fundos da casa e conseguiu se evadir”, explicou o delegado Temmer Khayat, diretor de Polícia Especializada.

No carro em que Adriano estava foi encontrado um tablete de maconha. Já no quintal da casa, onde estavam as indiciadas, outros 23 tabletes de maconha estavam enterrados, pesando um total aproximado de 13 quilos.

Os policiais civis constataram ainda que existem dois mandados de prisão em aberto contra Adriano Ferreira.

Por Cristiani Souza (PC)