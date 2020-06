Polícia Civil retoma gradualmente os serviços de emissão da Carteira de Identidade

Os postos de Identificação da Polícia Civil estadual já voltaram a funcionar com atendimento gradual de 60% do quadro funcional, respeitando as medidas de segurança adotadas por conta da pandemia. Os agendamentos não realizados entre 17 de março e 09 de junho de 2020, data de abertura dos Postos de Identificação, estão sendo atendidos diariamente e de forma gradual, de acordo com o limite de atendimento de cada posto. De acordo com a Polícia Civil, os agendamentos não realizados devem estar devidamente comprovados para serem atendidos nos postos onde foram gerados.



A Polícia Civil organiza a realização de plantão no Posto de Identificação da Delegacia Geral, aos sábados, para atender 120 pessoas. A data será informada com antecedência. Esse atendimento será exclusivo para usuários que agendaram a emissão do RG e não foram atendidos no período restrição. Ressalta-se que os postos de identificação estão disponíveis para agendamento pelo site da Polícia Civil, conforme local e horário disponibilizados e todos deverão obedecer aos cuidados de higiene e distanciamento social.