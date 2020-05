Polícia de Minneapolis, acusada de racismo, enfrenta a ira da cidade após morte de negro

Pelo segundo dia seguido, manifestantes voltam às ruas para protestar contra sufocamento de George Floyd; lojas foram incendiadas e saqueadas e movimento ganhou as ruas de outras cidades dos EUA

MINNEAPOLIS – Centenas de manifestantes tomaram as ruas da cidade americana de Minneapolis pela segunda madrugada seguida, nesta quinta-feira, em protesto contra a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, por policiais, na segunda-feira. A polícia da cidade, no estado de Minnesota, usou gás lacrimogêneo e disparou balas de borracha contra a multidão.

Um vídeo divulgado na terça-feira mostra Lloyd sufocando, sob o joelho de um policial branco, por pelo menos 10 minutos. Além disso, outros três oficiais, ao lado, não fazem nada, mesmo com a vítima dizendo repetidas vezes que não consegue respirar.

Um novo vídeo pode descartar as alegações da polícia de que o homem, suspeito de tentar passar uma nota falsa de 20 dólares, resistiu à prisão. Em imagens feitas pelas câmeras de um restaurante localizado em frente ao local da detenção, ele aparece com algemas nas costas sem oferecer resistência aos policiais.

Os protestos também aconteceram em outras cidades dos Estados Unidos, como Memphis e Los Angeles, onde policiais enfrentaram manifestantes que haviam bloqueado a 101 Freeway, no centro da cidade.

A comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu que os Estados Unidos tomem “medidas sérias” para fazer justiça no caso. “Este é o último de uma longa série de assinatos de afroamericanos desarmados por policiais e pessoas armadas”, disse Bachelet em um comunicado.

O chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, que é negro, demitiu todos os quatro policiais envolvidos no caso e já na terça-feira pediu uma investigação do FBI, o que pode implicar que esses agentes tenham cometido um crime federal, já que o vídeo mostrou que o relato oficial da polícia sobre a prisão de Floyd tinha pouca semelhança com o que realmente ocorreu.

Nesta quinta, ele pediu desculpas à população:

– Lamento muito pela dor, a devastação e o trauma que a morte do senhor Floyd causou em sua família, nos seus entes queridos e em nossa comunidade – disse.

Ainda assim, os protestos não pararam. Imagens de televisão e nas redes sociais mostram ao menos uma empresa, uma loja de autopeças, em chamas, e pessoas carregando mercadorias de uma loja que havia sido vandalizada. Com o avanço da noite, outros locais foram incendiados. E o caos continuou na manhã desta quinta-feira. O jornal local Star Tribune postou um vídeo mostrando moradores jogando água em suas própria casas para impedir que pegassem fogo.

A polícia precisou formar uma barricada humana para evitar que os manifestantes pulassem a cerca ao redor da delegacia onde os agentes acusados de matar Floyd trabalhavam.

Um porta-voz da polícia disse aos repórteres que os protestos da noite de quarta-feira não foram tão pacíficos e que uma pessoa foi morta a tiros, embora não esteja claro se a morte está diretamente relacionada aos protestos. Um suspeito foi detido.

Em outros pontos da cidade, como o local onde aconteceu a detenção de Floyd, manifestantes se reuniram pacificamente para exigir “justiça”. Alguns deles se reuniram em frente às casas do policial que deteve Floyd e do promotor local, segundo o Star Tribune.PUBLICIDADE

– Quero que esses policiais sejam acusados de assassinato, porque foi exatamente isso que eles cometeram, assassinato contra meu irmão – disse à emissora NBC Bridgett Floyd, irmã de George Floyd, que havia se mudado para Minneapolis havia cerca de cinco anos, vindo de Houston, sua cidade natal, por achar Minnesota um lugar acolhedor. – Tenho fé e acredito que a justiça será feita.

Queixas de uso excessivo da força contra policiais de Minneapolis se tornaram comuns, especialmente por negros. Um dos policiais envolvidos na morte de Floyd, um veterano de 19 anos da polícia local, identificado como Derek Chauvin, de 44 anos, teve várias queixas apresentadas contra ele, três das quais levaram a repreensões por sua linguagem e tom.

Os negros representam cerca de 20% da população de Minneapolis, mas são mais sujeitos a serem enquadrados e presos e a sofrerem tratamento com o uso de força do que os residentes brancos, segundo dados do Departamento de Polícia. E os negros representaram mais de 60% das vítimas nos tiroteios da polícia de Minneapolis entre o final de 2009 e maio de 2019.

A tensão entre a comunidade e a força de mais de 800 oficiais acontece em uma metrópole predominantemente branca e progressista, onde o prefeito branco discute abertamente o racismo sistêmico, o chefe de polícia é um negro que adota uma abordagem orientada para a comunidade e os moradores elegeram dois transexuais negros para um Conselho da Cidade que tomou medidas agressivas para conter a segregação racial.

No entanto, existe um profundo abismo entre a força policial da cidade, que também é predominantemente branca, e a comunidade, que parece aumentar a cada assassinato.

Houve o caso de Justine Ruszczyk, uma mulher branca que foi morta a tiros por um policial negro em 2017, e cuja família recebeu US $ 20 milhões em um acordo com a cidade três dias depois que o policial foi condenado por assassinato.

E a história de Thurman Blevins, um homem negro que implorou a dois policiais brancos que se aproximavam dele: “Por favor, não atirem em mim. Deixem-me em paz ”, em um encontro fatal registrado por câmeras, que levou a protestos em toda a cidade.

Apenas 1% das queixas contra policiais que foram julgadas desde 2012 resultaram em ações disciplinares, segundo registros da cidade.

A morte de Floyd e a morte recente de Ahmaud Arbery, na Geórgia, também levaram a comparações com assassinatos anteriores envolvendo a polícia e negros, incluindo os de Eric Garner, em Nova York, em julho de 2014, e Michael Brown, em Ferguson, no Missouri, em agosto de 2014.

O caso de George Floyd fez com que muitas personalidades do mundo da política, da mídia e do esporte voltassem a denunciar a violência injustificada da polícia contra os negros.

– É um lembrete trágico de que este não é um incidente isolado, é parte de um ciclo de injustiça sistemática que ainda persiste em nosso país – disse o ex-vice-presidente e candidato democrata à Presidência Joe Biden, que comparou o episódio à morte de Eric Garner, também negro, em Nova York, em 2014, após ser sufocado por policiais brancos que o detiveram sob a suspeita de vender cigarros contrabandeados.

O caso de Garner contribuiu para a ascensão do movimento de protesto “Black lives Matter” (“Vidas negras importam”).