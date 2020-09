Polícia deflagra operação para combater garimpos ilegais no Pará

Policiais encontraram cerca de R$ 30 mil em ouro durante ação

Para combater crimes ambientais e apurar denúncias de garimpos irregulares, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA/Redenção), deflagrou em uma fazenda localizada no município de Ourilândia do Norte, na manhã desta sexta-feira, 4.

No local foram apreendidos aproximadamente R$30 mil em ouro e 2 vasilhames com uma média de 300 ml de mercúrio em cada recipiente, que foram retirados de um garimpo irregular. Também foram encontradas aproximadamente 40 máquinas que são utilizadas para degradação da área. O maquinário ainda permanece no local, mas será retirado em breve.

O objetivo da operação foi investigar a invasão de terras e crimes ambientais praticados em uma área de preservação ambiental dentro da fazenda, além de queimadas na região. A operação foi desencadeada após investigações da Ouvidoria Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Marabá, junto do Ministério Público Estadual.

Segundo o Delegado da DECA Antônio Mororó, a área de garimpo é extensa e está bastante degradada. “Durante a operação verificamos a prática de diversos focos de incêndio na área ambiental”, lamentou.

A operação foi coordenada pela DECA Redenção em conjunto com Policiais Civis da Superintendência Regional de Araguaia, Delegacia de Ourilândia do Norte e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).