Polícia desarticula quadrilha especializada em roubo de carros

Três homens foram presos acusados de integrar associação criminosa

Três homens que fazem parte de um grupo criminoso responsável pelo roubo de caminhonetes foram presos no município de Altamira, no sudoeste do Pará, na manhã desta quarta-feira, 26. A operação realizada pela Polícia Civil também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e investiga o esquema de desmanche e vendas de peças de carros roubados.

Durante a ação também foram encontradas peças de dez veículos roubados na região sudeste do Pará e nos estados do Tocantins e Goiás nos anos de 2013, 2018, 2019 e 2020.

“O trabalho de investigação será realizado de forma minuciosa. Um dos presos, proprietário de uma locadora, tem vários veículos no nome dele e contratos com as prefeituras de Altamira, Medicilândia e Pacajá. Durante a apuração detectamos que a quadrilha pega os carros roubados, desmancha e coloca as peças nos carros locados. Por conta disso, os veículos passarão por perícia”, informou o delegado Thiago Carneiro, superintendente regional do sudeste do Pará.