Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cocaína no Pará

A Polícia Federal (PF) apreendeu um carregamento com quase uma tonelada de cocaína em pó e 13 kg de crack no Pará durante uma operação realizada nesta quinta-feira, 27.

Os entorpecentes foram localizados em uma comunidade ribeirinha em Porto de Moz, no interior paraense. Segundo a PF, a droga estava sendo transportada em embarcações para o porto hidroviário de Vitória do Xingu, município do sudoeste do estado.

A quantidade apreendida foi colocada em três caminhonetes e no final da tarde de hoje chegou na delegacia da PF, em Altamira, também no sudoeste paraense.

A droga estava armazenada em um depósito subterrâneo em uma fazenda e não havia ninguém no local no momento da apreensão.